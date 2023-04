La Polisportiva Basket Agropoli cade in casa contro il Basket Parete

I Delfini escono sconfitti dal Pala Di Concilio, contro il Basket Parete, squadra che milita nelle zone alte della classifica, con il risultato finale di 73-83.

L’incontro è combattuto, con le squadre che si affrontano punto a punto per tutta la partita, i ragazzi di coach Di Concilio, mettono in campo intensità ed organizzazione per contrastare la fisicità degli avversari.

Il match

Nei primi tre quarti il match è equilibrato, con la squadra ospite che comanda il gioco, ma i delfini sempre pronti ad inseguire, le cose si complicano per l’Agropoli quando nell’ultimo quarto per somma di falli e tecnici vengono espulsi Di Mauro e Spinelli, a quel punto, La rosa corta della squadra di casa non riesce a sopperire allo strapotere fisico della squadra avversaria ed arriva l’allungo finale, fino al 73-83 conclusivo.

Seconda sconfitta consecutiva per la Polisportiva Basket Agropoli, che adesso deve provare a ritrovarsi per il finale di stagione.