La Gelbison espugna Il “Felice Squitieri” di Sarno

Una rete di Dambros in apertura di match, decide la sfida tra Sarnese e Gelbison.

Il primo tempo

La Gelbison entra in campo subito con il piglio giusto, dopo i primi minuti di buon possesso palla, arriva la rete di Dambros abile in area di rigore a lasciar partire un grande destro che termina all’incrocio dei pali per lo 0-1. La Sarnese prova a reagire ma senza creare grossi pericoli, la Gelbison superata la metà della prima frazione ci prova con Croce su cross di Kosovan, ma la sfera tocca terra e termina sul fondo. Nei minuti finali della prima frazione la Sarnese si spinge in avanti e va vicina alla rete del pareggio con una conclusione di Iannone che termina sull’esterno della rete. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-1.

Il secondo tempo

Nella ripresa mister Galderisi opta per dei cambi e la Gelbison aumenta la propria mole di gioco, prima va vicino al goal con Lucas e poi l’occasione più nitida capita a Prado che di testa colpisce la traversa, secondo legno consecutivo dopo quello in casa con il Savoia. Nella seconda parte della ripresa la Sarnese si riversa in avanti alla ricerca del pari, ma la difesa cilentana contiene gli attacchi della squadra avversaria grazie ad un ottimo lavoro del reparto difensivo.

Nel finale non succede più nulla e la Gelbison porta a casa la sua prima vittoria esterna in campionato, dando continuità di risultati dopo l’ottima vittoria con il Savoia.

Risultati Serie D Girone G

Savoia – Il vamaddalena 2-1

Lodigiani – Cassino 0-2

Sarrabus O. – Anzio 1-2

Cynthialbalonga – Uri 2-1

Olbia – Guidonia 0-1

Paganese – Real Monterotondo 1-0

Sarnese – Gelbison 0-1

Terracina – Sassari 3-1

Trastevere – Puteolana 0-2

Classifica

Flegrea Puteolana 7

Paganese 7

Guidonia 7

Gelbison 7

Cassino 6

Savoia 6

Anzio 6

Terracina 5

Sarnese 4

Ilvamaddalena 3

Cynthialbalonga 3

Trastevere 3

Lodigiani 3

Sarrabus O. 2

Sassari 2

Atl URI 1

Olbia 1

Monterotondo 1