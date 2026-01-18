La Diocesi di Vallo della Lucania accoglie le reliquie di Santa Bernadette: ecco gli appuntamenti

La Diocesi di Vallo della Lucania si prepara a vivere un momento di grande spiritualità: venerdì 23 gennaio le reliquie di Santa Bernardette, provenienti dal Santuario di Lourdes, saranno accolte nella Diocesi vallese. L’iniziativa è stata promossa dalla Unitalsi Sottosezioni di Agropoli e Capaccio-Paestum, e coinvolgerà le parrocchie di Agropoli, Vallo della Lucania e Capaccio.

Gli appuntamenti

Il programma di venerdì 23 prevede alle 9.00 l’accoglienza delle reliquie presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Agropoli e a seguire la Santa Messa e l’adorazione eucaristica con alle 12.00 la preghiera dell’Angelus. Alle 15.00 è in programma la Via Crucis meditata e a seguire il Rosario e alle 18.00 la celebrazione eucaristica con al termine la fiaccolata aux flambeaux.

Sabato 24 le reliquie faranno tappa a Vallo della Lucania, la mattina presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie con l’accoglienza delle reliquie alle 9.00, la celebrazione eucaristica e l’adorazione, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, si svolgerà la processione aux flambeaux fino in Cattedrale dove si svolgerà la Messa Solenne. Domenica 25 le reliquie raggiungeranno la Parrocchia di San Vito a Capaccio Scalo con le celebrazioni eucaristiche alle 8.00, alle 11.00 e alle 17.30, a cui seguirà la processione aux flambeaux lungo alcune strade della città.