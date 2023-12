Innovazione nell’Istruzione: l’Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento coinvolge i genitori nella valutazione degli studenti

L’Istituto di Istruzione Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento si distingue per un approccio rivoluzionario all’apprendimento. Nei prossimi mesi di dicembre e gennaio, gli studenti non solo discuteranno le loro UDA (Unità Didattiche di Apprendimento) davanti ai docenti, ma coinvolgeranno anche i propri genitori in questo processo.

L’iniziativa

Questa iniziativa innovativa mira a creare un coinvolgimento più ampio e significativo nella valutazione degli studenti, consentendo ai genitori di comprendere meglio il percorso formativo dei propri figli e di contribuire attivamente alle loro esperienze educative.

L’evento non si limiterà alle discussioni: dopo le valutazioni, studenti, docenti e genitori si riuniranno per un pranzo condiviso, favorendo un dialogo aperto e un’interazione più profonda tra tutte le parti coinvolte nel processo educativo.

La mission

Questa iniziativa all’avanguardia dell’Istituto “Ancel Keys” evidenzia un impegno costante nel coinvolgere la comunità educativa in un approccio collaborativo e inclusivo all’apprendimento degli studenti. La scuola si pone così come un modello innovativo nell’ambito dell’istruzione, promuovendo un’interazione più completa e trasparente tra studenti, insegnanti e famiglie.