InfoCilento non va in vacanza: continuano le attività di informazione e promozione del territorio

InfoCilento non va in ferie. La stagione estiva non ferma le nostre attività di informazione e programmazione di eventi. L’arrivo dei turisti nel nostro splendido territorio ci spinge ad essere ancora più presenti e a proporci anche come mezzo di promozione delle nostre eccellenze che abbondano in ogni ambito. È questa la filosofia che da nove anni ormai anima anche il Premio Primula d’Oro ideato dalla nostra redazione. Lo scorso 7 luglio presso l’Antica Fornace di Agropoli abbiamo premiato i finalisti che voi utenti avete scelto per le categorie Politica, Cultura, Imprenditoria, Enogastronomia, Sport, Eventi, Associazionismo, Social.

Al di là dei singoli piazzamenti, ha vinto come sempre il territorio che continua ad esprimersi attraverso il talento e le capacità di tante persone la cui scelta di vita è legata al desiderio di rimanere, di migliorarsi costantemente perché anche la realtà di cui sono parte migliori; tutti i premiati sono coloro che fanno di quella famosa resilienza un imperativo quotidiano. Il momento più emozionante della cerimonia, tuttavia, è stato sicuramente quello della consegna del Premio alla Memoria.

La redazione di InfoCilento ha scelto di attribuirlo quest’anno al dottor Gerardo Coraggio, un pediatra stimatissimo e un uomo amatissimo recentemente scomparso. Le parole della figlia Giovanna hanno commosso la platea confermandoci la bontà della nostra scelta.

Vorrei esprimere a voi utenti e lettori il mio più sincero grazie per aver partecipato in così tanti alle fasi di votazione sul web; solo in quella finale sono stati oltre tredicimila i voti pervenuti. Questo ci conferma che il nostro portale va consolidandosi sempre di più, perfezionando e ampliando l’offerta di informazione e guadagnando costantemente consensi da parte vostra.

Anche dal nostro canale tv, il 79 del digitale terrestre, arrivano dati incoraggianti. Il nostro palinsesto si arricchisce e da settembre saranno tante le novità che lo riguarderanno.

Nel frattempo sono felice di anticiparvi che stiamo lavorando ad una grande festa della tv: sarà un evento per festeggiare insieme a voi il lancio di questa avventura sul digitale terrestre.

L’organizzazione di eventi rimane una delle nostre prerogative perché è dagli eventi di qualità che passa la promozione del territorio. InfoCilento continuerà ad essere un punto di riferimento anche per le realtà sportive locali con particolare attenzione a quelle legate alle istituzioni scolastiche. In questi mesi estivi prosegue l’interlocuzione con gli istituti di istruzione di diverso grado perché il riavvio delle attività didattiche ci trovi pronti a fare rete nell’interesse dei più giovani.

Un’estate fa il progetto InfoCilento era soltanto un sogno, ad un anno di distanza mi ritrovo alla guida di quella che è già una magnifica realtà e che, grazie a voi, mi gratifica ogni giorno di più. Proprio a voi – dunque – l’augurio di un tempo di sereno relax, senza dimenticare di seguirci anche sotto l’ombrellone.