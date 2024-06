Incidente sul lungomare di Sapri, auto finisce contro vetture in sosta

Perde il controllo dell’auto e finisce contro le auto in sosta sul lungomare di Sapri. È successo nel primo pomeriggio di oggi. Protagonista un uomo del posto a bordo di una Citroen Picasso (nella foto di Nicola Filizola). Da comprendere la dinamica del sinistro, su cui sta lavorando la polizia municipale di Sapri, agli ordini del comandante Antonio Pompeo Abbadessa.

Incidente sul Lungomare di Sapri, la dinamica

Potrebbe essere stato un colpo di sonno ad aver provocato il sinistro. L’uomo è stato trasferito in ospedale a scopo precauzionale ma per fortuna non è in gravi condizioni.