Castellabate, sinistro stradale sulla Via del Mare: ferito centauro

Ancora un incidente, ancora uno scontro sulla Via del Mare tra i Comuni di Agropoli e Castellabate. Questo pomeriggio, per cause ancora in via di accertamento, una moto si è scontrata contro una vettura, una Jeep Compass.

Ad avere la peggio è stato il giovane centauro in sella al motociclo che dopo essere stato sbalzato sull’asfalto ha riportato diverse ferite, lievi e non preoccupanti, ed è stato soccorso dai sanitari del 118.

I soccorsi

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Castellabate che hanno avviato i primi rilievi del caso per decifrare la dinamica dell’impatto. Diversi i disagi alla circolazione riscontrati in una già trafficata Via del Mare.

La rimozione dei veicoli coinvolti ha richiesto anche il supporto del Soccorso Stradale Rega.