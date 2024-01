Incendio in abitazione a Castellabate: intervengono i vigili del fuoco

Attimi di paura questa sera a Castellabate per un incendio scoppiato in un appartamento di via Luigi Nicoletti, nella zona Alano. Le fiamme sono divampate all’improvviso. I proprietari hanno prontamente allertato i soccorsi.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. I caschi rossi, coordinati dal capo squadra Vicinanza, hanno scongiurato il peggio, domando le fiamme e mettendo in sicurezza l’abitazione.

Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno innescato il rogo. Per fortuna non si registrano feriti. Per i proprietari soltanto tanta paura.