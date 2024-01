Incendio in abitazione a Marina di Camerota: abitanti fanno scattare i soccorsi

Paura questo pomeriggio a Marina di Camerota. Per cause in corso di accertamento, un incendio si è sviluppo in un appartamento presente al centro della nota località turistica del Cilento, in via Giovanni Lamanna. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un abitante del quartiere che, subito dopo avere attivato la macchina dei soccorsi, ha iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco.

I soccorsi

Sul posto tempestivo è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme.

Il rogo, scoppiato in cucina, ha distrutto tutto il contenuto della stanza ma non ha colpito l’intera casa. Le fiamme alte inoltre si sarebbero potute propagare anche nei vicino appartamenti, essendo la casa colpita dal rogo posta al terzo piano di una palazzina, con conseguenze ben più gravi.

Ma così non è stato. Sul posto presenti anche I Carabinieri della locale Stazione. Fortunatamente in casa non erano invece presenti i proprietari, avvisati subito dopo dell’accaduto. Tanta la paura tra i residenti.