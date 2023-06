Il Vallo di Diano sede di uno dei più importanti seminari internazionali sulla meccanica quantistica

A San Rufo si è tenuto uno dei più importanti seminari a livello internazionale sulla teoria dell’informazione e sui fondamenti della meccanica quantistica che vede tra i maggiori protagonisti il professore Giuseppe Marmo, fisico, docente del Dipartimento di Fisica dell’Università di Napoli “Federico II”, membro della sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, insignito nel 2019 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca del titolo di “Professore Emerito”.

L’incontro

Presenti scienziati arrivati nel Vallo di Diano da Tokyo, dall’India, dagli Stato Unit, dalla Spagna e da diverse regioni italiane.

Si tratta Scienziati a confronto da tutto il mondo: da Tokyo, alla Spagna e anche dagli Stati Uniti. Si tratta dell’International Workshop on Information Geometry, Quantum Mechanics and Applications che fa parte di una serie di incontri sulla meccanica quantistica e le sue applicazioni e che si è tenuto sia a Napoli che a San Rufo ma anche a Madrid, in Spagna.

La mission

Il loro scopo è analizzare i fondamenti matematici della meccanica quantistica, la teoria quantistica dei campi e le loro applicazioni alle tecnologie dell’informazione quantistica. Nel corso del seminario sono stati presentati alcuni problemi rilevanti nei fondamenti della meccanica quantistica a un piccolo numero di giovani ricercatori con lo scopo di lavorare in un ambiente collaborativo.