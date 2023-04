Il Papa nomina don Vincenzo Calvosa. Ecco le prime parole del nuovo vescovo di Vallo della Lucania

Un messaggio ai fedeli di Vallo della Lucania, nel quale ringrazia il Signore per il dono della sua chiamata alla vita cristiana e il Papa per la fiducia riposta nella sua persona per questo nuovo ministero. Così don Vincenzo Calvosa, nuovo vescovo della Diocesi, ha salutato il nuovo incarico.

Le parole del vescovo

«Carissimi fratelli e sorelle – ha detto – rendo grazie al Signore per il grande dono della chiamata alla vita cristiana ricevuto nella consacrazione battesimale e nella confermazione. Nel suo disegno d’amore, Gesù nella giovinezza ha sedotto il mio cuore e mi ha fatto dono della consacrazione presbiterale e ora mi chiama a ricevere quella episcopale. Ringrazio il Santo Padre Francesco per la fiducia riposta nella mia persona chiamandomi a questo nuovo ministero».

Il Papa Francesco ha nominato il nuovo vescovo che prenderà il posto di Ciro Miniero, diventato arcivescovo coadiutore di Taranto e amministratore apostolico della diocesi campana dallo scorso dicembre.

L’annuncio della nomina

La decisione del Papa è stata ufficialmente annunciata dal vescovo Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, nella cittadina calabrese, mentre in Campania è stata comunicata dall’amministratore apostolico Ciro Miniero. Monsignor Savino ha espresso la sua gioia mista ad emozione per la nomina del sacerdote, sottolineando la sua serietà e responsabilità nei vari incarichi ministeriali ricoperti.

Il percorso di don Calvosa

Nato 59 anni fa a Laino Borgo, don Calvosa ha intrapreso il suo percorso di formazione religiosa nel Seminario Teologico “San Pio X” di Catanzaro a 22 anni. Ha poi conseguito il Baccellierato in Teologia pastorale e la licenza in Teologia pastorale alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Nel 1992 è stato ordinato presbitero dall’allora vescovo di Cassano Andrea Mugione e ha ricoperto diversi incarichi parrocchiali e amministrativi all’interno della diocesi.