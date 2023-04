Il Muro della Gentilezza ad Agropoli, tendiamo una mano a chi ha bisogno | VIDEO

Dal mese di marzo 2022, nell’area del mercato ortofrutticolo di Agropoli si porta avanti un’importante iniziativa di solidarietà.

Daniela Orrico, cittadina di Agropoli, ha pensato a suo tempo ad un modo nobile e discreto per essere vicini ai meno abbienti dando loro la possibilità di ricevere in dono, da ogni agropolese di buon cuore, indumenti che li aiutino a superare le fredde giornate invernali, abiti per i loro bambini e scarpe per i senzatetto semplicemente lasciandoli appesi ad un muro da cui poter prelevare in forma anonima ciò che gli occorre.

L’idea del Muro della Gentilezza

Fu sottoposta all’amministrazione comunale e quindi ben accolta e sostenuta dall’assessore alle politiche sociali Vanna D’Arienzo. Il muro nasce proprio con questo scopo, essere un punto di riferimento per le persone meno fortunate che risiedono, o sono di passaggio, nella cittadina agropolese.

Le finalità

Gli “invisibili”, infatti, sono molti di più di quanto si possa immaginare, persone che non hanno di che vestirsi, che non hanno la possibilità di coprirsi adeguatamente ed evitare di ammalarsi, che non riescono purtroppo a dare le cure adatte ai loro bambini che necessitano di abitini e scarpine che vadano di pari passo con la loro crescita.

Un muro dal cuore grande insomma, come ci si augura sia quello dei cittadini che spesso hanno armadi troppo pieni di cose che nemmeno usano più, di scarpe messe solo in un’occasione e poi riposte nelle scatole dimenticate, ma le belle idee, le buone iniziative non sono a volte apprezzate e curate nel giusto modo.

L’ubicazione del muro solidale, visto il contesto in cui è ubicato, spesso è sovente scenario di cumuli di spazzatura riposti proprio accanto agli oggetti donati. Basterebbe un po’ più di cura e attenzione da parte dei venditori e dei cittadini in genere dimostrando amore verso quella che è infondo la propria casa.

Un modo per essere vicini ai più bisognosi in modo discreto

L’iniziativa del muro della gentilezza prende spunto da altre sorte negli anni in tutta Italia, dove la buona riuscita è dipesa e dipende molto, dal senso civile e la collaborazione tra enti e cittadini stessi. Innalzare un muro di indifferenza davanti al muro della gentilezza ne offusca inevitabilmente la bellezza.

Con l’augurio che le criticità segnalate nelle scorse settimane dalle volontarie che si occupano di mantenere il decoro e l’ordine al Muro della Gentilezza, possano essere risolte.

L’amministrazione sta cercando di fare il possibile per risolvere le criticità segnalate dai cittadini e dare al muro della gentilezza e la location che lo ospita, il giusto decoro ed il giusto valore perché la luce di questa iniziativa tanto generosa quanto importante possa finalmente risplendere davvero.