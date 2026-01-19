Il Maestro Antonello Fedullo incanta New York: musica e arte nel segno di Giovanni da Nola

L’arte del Rinascimento e la musica d’autore italiana hanno celebrato un connubio d’eccellenza a New York, in occasione del prestigioso gala di presentazione dedicato allo scultore Giovanni da Nola. L’evento, ospitato presso la Columbus Citizens Foundation, ha visto come protagonista musicale il Maestro Antonello Fedullo, pianista e organista, che ha accompagnato il debutto internazionale delle celebrazioni rivolte al celebre artista del Cinquecento. Davanti a una platea composta da autorità, esperti d’arte e appassionati, Fedullo ha proposto un programma musicale studiato per dialogare con la solennità delle opere esposte.

Un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti

La presenza di Fedullo oltreoceano ha generato un forte interesse, confermato dal consenso unanime della critica. Attraverso un rigoroso approccio tecnico e una profonda capacità interpretativa, il Maestro è riuscito a collegare la tradizione classica alle sonorità del repertorio cinquecentesco. In merito alla rilevanza dell’iniziativa, il musicista ha sottolineato la portata globale della cultura italiana: “Portare la musica in contesti così prestigiosi e legati alla grande scultura italiana è un onore e una sfida. Vedere un pubblico internazionale così attento alla nostra storia e alla nostra arte è la dimostrazione della forza universale del nostro patrimonio”.

La collaborazione con la Columbus Citizens Foundation

L’esibizione è stata resa possibile grazie alla sinergia tra un’azienda privata e la Columbus Citizens Foundation, istituzione di riferimento per la promozione dell’identità italiana negli USA. Il contributo del Maestro Fedullo è stato fondamentale per esaltare i momenti salienti della presentazione, garantendo una cornice sonora di altissimo profilo.

Al termine dell’evento, Fedullo ha espresso il proprio riconoscimento verso i promotori: “Esprimo la mia più profonda gratitudine agli organizzatori per avermi voluto come partner musicale in un evento di tale prestigio. È stato un onore collaborare con un’istituzione che rappresenta l’eccellenza italiana oltreoceano”.

La performance sacra alla Old Saint Patrick’s Cathedral

Il percorso newyorkese del Maestro ha toccato anche una dimensione spirituale nella giornata di domenica 11 gennaio. Presso la storica Old Saint Patrick’s Cathedral di Manhattan, Fedullo ha accompagnato la Santa Messa celebrata da Don Luigi Portarulo.

La performance nella cattedrale, luogo simbolo della comunità italiana, ha messo in luce la versatilità dell’artista, capace di spaziare dal repertorio concertistico a quello sacro, suscitando profonda commozione tra i fedeli presenti.