Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, con Confindustria Salerno e Confesercenti Vallo di Diano insieme per “Costruire Futuro”

“Scuola e Lavoro: Costruiamo il futuro nel Vallo di Diano” è il tema della tavola rotonda promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, con Confindustria Salerno e Confesercenti Vallo di Diano, venerdì 13 ottobre dalle ore 18.00 presso l’Auditorium sito ad Atena Lucana Scalo. L’iniziativa è anche la giusta occasione per presentare il progetto “la Scelta” e i suoi risultati, che ha coinvolto ben oltre 30 aziende del territorio del Vallo di Diano e Alburni ed oltre 60 tirocinanti.

L’iniziativa

L’iniziativa si è sviluppata con il coinvolgimento degli Istituti scolastici del comprensorio, nel dettaglio: l’ISS Sacco di sant’Arsenio; l’IOC Pisacane di Padula; l’ITT di Montesano sulla Marcellana; l’ITSS di Polla; l’ISS Pomponio Leto di Teggiano; l’ISS Cicerone di Sala Consilina. La manifestazione prevista venerdì 13 ottobre sarà anche l’occasione per avviare un confronto tra le scuole, le imprese e le istituzioni in merito al lavoro e le sue problematiche con l’obiettivo di aprire un dialogo propositivo al fine di individuare un percorso condiviso capace di sviluppare un modello di crescita del comprensorio Vallo di Diano.

“Dobbiamo lavorare in modo sinergico per arginare il declino demografico – ha sottolineato il presidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro Alburni, Vittorio Esposito – una sola rete tra istituzioni, scuola, imprese e famiglie che guardino con attenzione all’innovazione digitale capace di ribaltare i modelli di produzione e di lavoro esistenti e consolidati con l’apporto concreto di una visione nuova e moderna che i giovani possono apportare cambiando il sistema. Aumentare e migliorare le competenze con un salto in avanti significativo che metta le imprese nella condizione di poter competere sul mercato. Questo è l’obiettivo che vogliamo perseguire” ha concluso il presidente Esposito.

Attenzione soprattutto ai giovani, raccogliendo le istanze del mondo imprenditoriale agevolando la ricerca ed ampliando le opportunità per nuovi lavori e nuove posizioni nelle aziende rendendole maggiormente attrattive. Questo l’obiettivo di Confesercenti Vallo di Diano che si unisce alle finalità impresse nel progetto da Confindustria Salerno, ossia coinvolgere le nuove generazioni offrendo occupazione nelle imprese che vogliono competere ed essere attrattive. Questa è la direzione in cui occorre investire per creare futuro.

L’appuntamento dunque è per venerdì 13 ottobre 2023, dalle ore 18.00 presso l’Auditorium sito ad Atena Lucana Scalo.