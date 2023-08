Il Comune di Montesano sarà protagonista sulla Rai della trasmissione “Kilimangiaro”

Non nasconde la sua gioia e soddisfazione il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, nel comunicare ai suoi concittadini e al Vallo di Diano intero che la cittadina da lui amministrata sarà protagonista di una nota trasmissione televisiva. Montesano, infatti, è stata scelto dalla trasmissione della RAI “Kilimangiaro”, condotta da Camila Raznovich, all’interno del programma “Il Borgo dei Borghi” per rappresentare, come unico borgo, la Regione Campania per la nuova edizione che andrà in onda ogni domenica dal prossimo ottobre.

Le riprese: ecco i dettagli

Ogni settimana verrà presentato un borgo di una regione della penisola italiana e alla fine gli spettatori potranno votare, in una simpatica competizione, il Borgo più bello dell’Undicesima edizione trai venti paesi scelti, uno per regione. Le riprese, spiega il sindaco Rinaldi, a Montesano prenderanno avvio il prossimo 5-6 settembre. La data della messa in onda della trasmissione ancora non la conosciamo.

La soddisfazione del sindaco

“Inutile sottolineare come la partecipazione al Borgo dei Borghi della RAI sia motivo per noi ma credo per ogni montesanese di grande orgoglio e soddisfazione“, aggiunge il primo cittadino. “Le nostre bellezze, il nostro territorio, la nostra storia, i mestieri e le usanze, la lingua e i costumi, la comunità tutta insomma viene portata alla ribalta in una vetrina nazionale di cui credo finora Montesano non abbia mai fatto esperienza e tutto questo è possibile grazie a un lavoro approfondito, costante ed intenso che stiamo portando avanti, nell’ultimo periodo, sulla valorizzazione e promozione del nostro bel paese“, ha proseguito Rinaldi.

Una vittoria anche solo partecipare

“Sappiamo che c’è tanto ancora da fare e tante criticità da superare nel nostro territorio vasto e complesso ma ora è anche il momento di sentirci orgogliosamente montesanesi e valdianesi, di crederci, di unirci nel vedere il nostro paese, in un programma nazionale così importante, essere il volto dell’intera e straordinaria regione Campania. Per noi, tutto ciò è già una vittoria, a prescindere dall’esito della competizione prevista dal programma e credo lo sia per chiunque si riconosca, in ogni parte di Italia e nel mondo, nelle immagini del nostro amato paese”, ha chiosato con grande orgoglio il sindaco di Montesano.