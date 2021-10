Giuseppe Rinaldi confermato sindaco di Montesano sulla Marcellana. Gli elettori hanno scelto la continuità.

Una vittoria che non ammette repliche quella della lista “Nuova Montesano”. Battuta Rosa Campiglia con “Uniti per Montesano, doppiata per numero di voti

Giuseppe Rinaldi è al secondo mandato consecutivo. Alle urne si sono recati il 55,72% degli aventi diritto, rispetto al 59,16 dello scorso anno.