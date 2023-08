Opportunità di lavoro al Consorzio Sociale nel Vallo di Diano: ecco i requisiti

È stato pubblicato dalla Cooperativa “Il Sentiero” di Teggiano, l’Avviso per accogliere le candidature di 116 posti di Operatori volontari del Servizio Civile da impiegare in 2 progetti per il Bando Servizio Civile Digitale.

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, all’interno del progetto ha avuto approvate e finanziate:

Posti 2 di cui 1 riservato a GMO

UFFICIO SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI

Posti 2 di cui 1 riservato a GMO

Per GMO (Giovani con minori opportunità) si intende un candidato che abbia un valore ISEE pari o inferiore a €15.000,00 attestabile con relativa certificazione in corso di validità.

Si sottolinea, inoltre, che come sancito dall’art.3 del Bando non possono presentare domanda i giovani che abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista.

Le info utili

I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del 28 settembre 2023.

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande

È possibile consultare l’Avviso integrale con i relativi allegati al seguente indirizzo