Grande successo per il format 80&+: un viaggio negli anni ’80, ’90 e duemila fa ballare Licusati

Sabato sera, la piazza di Licusati si è trasformata in un vibrante caleidoscopio di colori, luci e suoni, grazie al format80&+, che ha incantato e fatto ballare migliaia di persone. L’evento, organizzato in occasione dei festeggiamenti della Santissima Annunziata, ha offerto un emozionante viaggio musicale attraverso gli anni ’80, ’90 e duemila, conquistando il pubblico di tutte le età.

La serata

La serata è stata un trionfo di allegria e divertimento, iniziata con un’esplosione di luci e giochi di colori che hanno illuminato la notte, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. A coronare lo spettacolo, uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio ha illuminato il cielo, lasciando tutti con il fiato sospeso e gli occhi rivolti verso l’alto.

La musica è stata la vera protagonista dell’evento, con un repertorio di hit dance che hanno fatto scatenare il pubblico. Le canzoni più amate degli anni ’80, ’90 e duemila hanno risuonato per le strade, facendo ballare giovani e meno giovani, tutti uniti dalla passione per la musica e dal desiderio di divertirsi.

Il format 80&+ si sta rivelando una formula vincente per animare le piazze del sud Italia, richiamando ogni volta un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta. L’evento di Licusati ha confermato questa tendenza, dimostrando come la nostalgia per i decenni passati possa trasformarsi in un potente catalizzatore di emozioni e socialità.

Gli organizzatori

Gli organizzatori si sono detti entusiasti del successo riscontrato e promettono nuove serate all’insegna del divertimento e della buona musica. “È stato meraviglioso vedere così tante persone divertirsi e ballare insieme. Questa è la magia della musica: riesce a unire le persone e a creare momenti indimenticabili”, ha dichiarato uno dei responsabili dell’evento.

La comunità di Licusati, dal canto suo, ha accolto con calore e partecipazione l’iniziativa, confermando la voglia di celebrare e condividere momenti di gioia collettiva, specialmente in occasioni così sentite come i festeggiamenti per la Santissima Annunziata.