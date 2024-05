Dighe a Casalbuono e Montesano sulla Marcellana: presentazione online del “Quaderno delle osservazioni”

Lunedì 27 maggio, alle ore 10, si terrà la presentazione online del “Quaderno delle osservazioni” redatto nell’ambito del Dibattito Pubblico sul progetto, promosso dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano – Tanagro, per la costruzione di due dighe nei comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana.

Ecco cos’è il quaderno delle osservazioni

Il quaderno è il resoconto di tutti i contributi portati in qualsiasi forma nel confronto. La stesura è a cura del Responsabile, e rappresenta un elemento saliente poiché, da una parte, costituisce il precipitato degli incontri, dall’altra deve consentire l’accessibilità integrale degli stessi. Si caratterizza per: 1) imparzialità; 2) integrità. 1) Nella sintesi dei contributi, nessuna opinione o considerazione del Responsabile è associata agli stessi (es. considerazione importante, non importante, principale, secondaria), essendo ogni osservazione un momento di pari arricchimento, e restando nell’esclusiva facoltà del proponente il quomodo delle risposte sulla base delle proprie valutazioni; 2) i contributi, presentati in forma scritta, sono consultabili integralmente nel sito mediante un link ipertestuale, omettendo l’estensore; quelle orali sono disponibili nel quaderno delle osservazioni, anche presente nel sito. Il quaderno è organizzato per argomenti, prevedendo: a) tema generale, b) tema specifico, c) osservazione, d) riscontro. È previsto uno specifico incontro online per la presentazione del quaderno, anche al fine di consentire agli interessati di presentare osservazioni sul medesimo (correzioni, integrazioni, carenze).

Le info utili

Per potersi registrare e prendere parte alla presentazione online bisogna compilare il modulo che trovate al seguente indirizzo: https://forms.gle/iGi8er6rZxLUtjKY7 Il progetto prevede la costruzione delle dighe per laminare le piene e accumulare acqua nelle parti alte del bacino idrografico del fiume Tanagro. Questo consentirà di mitigare il rischio di alluvioni e di garantire un approvvigionamento idrico adeguato per scopi irrigui, non solo nel Vallo di Diano ma anche in altri distretti di bonifica della provincia di Salerno.

Gli interventi

Oltre alla costruzione delle dighe, sono previsti anche interventi compensativi e di sviluppo socio-economico. Si prevede la conversione delle reti irrigue per favorire le produzioni agricole di qualità, oltre a interventi per promuovere il turismo e la valorizzazione delle risorse naturali del territorio.