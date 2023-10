Guida Ristoranti d’Italia 2024: cartoline dal Cilento

Dopo pochissimo dai Tre bicchieri, il Gambero Rosso, con l’edizione 2024 della Guida Ristoranti d’Italia, pubblica un insieme di proposte per tutte le tasche e per tutti i gusti, offrendoci la possibilità di affrontare le “fatiche culinarie” di questa nuova stagione invernale tanto attesa.

E allora, via con i responsi per tutto il Belpaese. Secondo l’accreditata guida nazionale, riferimento per appassionati e addetti ai lavori nel campo enogastronomico, Migliore chef d’Italia si conferma Niko Romito del “Reale” con “3 forchette” e una valutazione di 96 centesimi. Ma, sfogliando la guida, non possono sfuggire tre realtà vicine e facilmente raggiungibili per coloro che intendono passeggiare e pasteggiare tra i sapori e le tipicità del Cilento.

Il Cilento, in questo mare magnum di piatti e gusti d’autore, ci invita a tavola a Casal Velino

Così la guida del gusto, autorevole riferimento noto in tutta Italia, compone un puzzle dell’intero paese con cartoline che arrivano anche dal Cilento, e più precisamente, da Casal Velino. La guida Ristoranti d’Italia segnala, infatti, ben tre ristoranti a Casal Velino, un piccolo comune italiano di 5000 abitanti della provincia di Salerno.

Un territorio comunale che fa parte della Costiera cilentana e del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e che ha, in seno, la capacità di rappresentare una meta turistica del Cilento, grazie al presidio d’elezione per la Dieta Mediterranea di Ancel Keys.

Tre realtà che mirano a distinguersi attraverso la tipicità intesa come risorsa. Primo tra i ristoranti è Feo, 35 sedie, 1 forchetta Gambero Rosso ed un menù che parte da una materia prima locale e stagionale, appoggiandosi prevalentemente sul proprio orto. Tra le mura di pietra di un locale di origini seicentesche.

Le materie prime non mancano certo e lo chef Alessandro Feo, giovane matricola nel mondo della ristorazione, riesce a esaltarle al meglio del potenziale. Delicatezza, eleganza, minimalismo nelle

presentazioni. Lo si nota già dagli antipasti tra alici di menaica, mousse di ricotta e pomodorini o la caprese di mare con gambero rosso e perle di pesto. Elaborata e dal sapore profondo la seppia fresca con fave decorticate, cipollotto locale su crumble al nero di seppia.

Si prosegue, nel rispetto del territorio, con un carciofo ripieno di patate e alici e la linguina allo zafferano del Cilento con gambero e pepe di sichuan. Il secondo, dedicato ad un viaggio a Lisbona, ricrea la ricetta del baccalà in salsa verde, patate e alici. Dessert composto da una mini pastiera che non conosce stagionalità.

Lista dei vini corretta per numero di referenze e giusto rapporto qualità prezzo.

Altro posticino da provare, sempre a Casal Velino, Street Stritt. Locale a gestione familiare, autodefinito “trattoria”, nella quale Cristian D’Elia propone una cucina incentrata sul mare e ricca di contaminazioni e nuance tropicali (tartare di tonno, composta di mango appena piccante, croccante di kataifi, mandorle e balsamico di soia, ad esempio). Ma anche la cucina cilentana ha il suo spazio (il polpo di scoglio, patate “sprante” e olive ammaccate). Di grande qualità la selezione di crudi. Avvolgente la linguina di Gragnano con la cicala, fresco il tagliolino al nero, asparagi, vongole e zeste di limone. Croccante e asciutta la frittura mista. Tra i dolci si torna ai tropici con la Pina Colada, cremoso al cocco e composta d’ananas su croccante al cioccolato. Carta dei vini con etichette locali e regionali. Servizio familiare ma attento.

Ultimo, solo in ordine di citazione, Le Tre Sorelle, una locanda dagli accoglienti e articolati spazi che

propone a chi li ama un curato ed eclettico repertorio di crudi, dai carpacci al ceviche prima di entrare nel filotto delle paste e di approdare sui piatti forti, saporosi e ritmati dalle disponibilità di mercato. Cura particolare per il finale dolce. Vini regionali e locali ben scelti. Cortese e dinamico il servizio. La cucina di Franca Feola si propone, in questo momento, come una delle cucine più interessanti del Cilento in cui il mare e l’orto trovano una perfetta coniugazione al futuro con le radici ben piantate nel luogo di appartenenza.



Guida ai ristoranti del Gambero Rosso 2024: tutti i numeri

La guida «Ristoranti d’Italia 2024» del Gambero Rosso ha recensito 1485 locali in tutta la Penisola, di cui 324 nuove insegne.

I migliori tra questi locali sono stati premiati con le Tre Forchette, i Tre Gamberi, i Tre Bottiglie e i Tre Mappamondi.