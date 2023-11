Giornata dell’Unità Nazionale delle Forze Armate: a Caselle in Pittari la commemorazione dei caduti in guerra

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari ha promosso ed organizzato una pubblica manifestazione per la ricorrenza del 4 novembre, per celebrare l’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate, rendendo omaggio al valore e alla dedizione, nel nome della Patria. Per non dimenticare e onorare la memoria dei Caduti in Guerra. Onorare la festa del 4 novembre significa riconoscere il sacrificio di quegli uomini che valorosamente hanno difeso il proprio Paese. Significa esprimere la nostra gratitudine a coloro che hanno pagato con la vita per quei diritti di libertà e democrazia di cui noi, oggi, possiamo godere. Significa ascoltare il simbolico richiamo ad un passato che non dobbiamo dimenticare, traendo dal ricordo un insegnamento profondo e importante.

Il programma

Il programma della manifestazione pubblica prevede la Cerimonia per la Deposizione della Corona al Monumento dei Caduti in Guerra in Piazza Olmo, con i vari Interventi Istituzionali delle autorità civili e militari presenti e l’orazione del Parroco di Caselle in Pittari. Parteciperà all’iniziativa la Banda Musicale “G. Verdi”. Al termine della cerimonia, sarà celebrata la Santa Messa in memoria dei Caduti in Guerra. Le Celebrazioni saranno concluse in serata dal tradizionale Concerto del Coro Polifonico di Caselle in Pittari, presso la Sala Consiliare Comunale.

16.30 Interventi istituzionali delle autorità civili e militari presenti e del parroco Don Marco Nardozza.

17.00 Celebrazione Santa Messa in memoria dei caduti di guerra

18.30 Conclusione manifestazione presso la sala consiliare comunale in Via Pozzo, concerto di canti popolari tradizionali, partigiani e patriottici, da parte del coro polifonico dell’associazione culturale musicale “G. Verdi” di Caselle in Pittari.