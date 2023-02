Giornata del Pensiero: a Roccadaspide “invasione” di scout

Si celebrerà anche Roccadaspide la “Giornata Mondiale del Pensiero 2023” che ogni anno vede il coinvolgimento delle guide e degli scout di ogni parte del mondo uniti per costruire un futuro di pace guardando all’esempio che proviene dalla natura.

L’iniziativa a Roccadaspide

L’appuntamento è per le ore 9:00 presso lo spazio antistante la Chiesa della Natività. Per il cosiddetto “Thinking Day” a Roccadaspide si riuniranno gli scout della zona “Poseidonia” dell’AGESCI (Associazione Scout Cattolici Italiani) che comprende i comuni da Montecorvino Rovella e fino a Vallo della Lucania.

Gli scout, oltre quattrocento quelli che giungeranno a Roccadaspide, resteranno nella cittadina cilentana fino al pomeriggio e si impegneranno in varie attività ludiche e ricreative.

L’evento

L’evento, firmato AGESCI, rappresenterà anche l’occasione per far conoscere a tutti il nuovo gruppo di scout che è nato proprio a Roccadaspide e che è già disponibile ad accogliere nuovi volontari per l’organizzazione delle prossime attività.

In caso di condizioni meteo avverse l’apertura dell’evento sarà spostata presso il Palazzetto dello Sport di Roccadaspide.