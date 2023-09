Giornalisti e bloggers alla scoperta del Vallo di Diano: successo per il Press Tour. “Luoghi instagrammabili”

Si è concluso il Press Tour organizzato dal settore Turismo della Comunità montana Vallo di Diano. Sono state giornate di full immersion per i travel blogger, influencer e giornalisti guidati alla scoperta delle peculiarità del 15 comuni valdianesi. “Sono contento della visita al Parco dei Mulini di San Pietro al Tanagro e soddisfatto per questo giro di persone qualificate alla scoperta dei giacimenti del Vallo di Diano” ha dichiarato sabato pomeriggio Antonio Pagliarulo, assessore alla Comunità montana “il loro compito è quello di portarli fuori e portarli nel mondo intero”.

“Luoghi instagrammabili”

Alessandro Marras, travel blogger da centinaia di migliaia di followers sui social, è rimasto colpito. “In questi giorni abbiamo avuto la possibilità di visitare borghi medievali ed aree naturalistiche molto caratteristici, ognuno con la propria peculiarità” ha sottolineato “poi c’è la gastronomia: un punto di forza davvero coinvolgente. E poi questi scorci che, come si dice oggi, sono decisamente Instagrammabili, ed in grado di coinvolgere il turista dei giorni nostri in maniera completa”.

La strategia turistica al centro di tutto

“Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne riusciamo a svolgere azioni come questa” sono state le conclusioni dell’assessore Pagliarulo “abbiamo tanto da offrire e da far scoprire. Vogliamo diffondere il meglio delle nostre zone, utilizzando i canali e gli attori che sono apprezzati dal pubblico dei turisti di oggi. Vogliamo che il Vallo diventi meta turistica ambita, tutta scoprire”.