Giornalisti e bloggers da tutta Italia alla scoperta del Vallo di Diano

Una decina di giornalisti e travel blogger da tutta Italia sono in questi giorni alla scoperta dei tesori del Vallo di Diano. Per tre giorni, da addetti ai lavori, visiteranno tutti e 15 i Comuni su invito del settore Turismo della Comunità montana. Il grand tour è iniziato ieri sera da Padula. La Certosa e gli immobili del centro storico, sempre ben conservati, hanno tenuto a battesimo la tre giorni, oggi sarà la volta di Sala Consilina ed altri luoghi della vallata.

“La vostra presenza qui è per noi motivo di orgoglio ed aspettative” ha così accolto il gruppo Francesco Cavallone, presidente della C.M. Vallo di Diano “sono sicuro che le vostre visite particolareggiate vi permetteranno di enunciare a pieno le peculiarità del nostro territorio. So che siete rimasti colpiti da i primi centri storici che avete visitato, il mio augurio è che anche nel prosieguo possiate essere colpiti ed affascinati come in questa prima giornata”.

La potenzialità delle aree interne

Grazia Garlando, travel blogger milanese, in rappresentanza del gruppo, esalta le potenzialità delle aree interne. “Dopo il covid molti di noi hanno riscoperto il cosiddetto turismo di prossimità. Per chi come me viene da una grande città, scegliere di visitare luoghi incantevoli come questi rappresenta una forte discontinuità con la quotidianità, apportando grandi benefici alla mente ed al corpo. Posso affermare che i Borghi Italiani sono la vera ricchezza del turismo italiano e questa zona è ricca di borghi splendidi”.