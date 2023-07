Gaetano Oristanio torna in Italia e va dritto in serie A

Il già noto e giovane campione Gaetano Oristanio, di Roccadaspide, giocherà in serie A. Lo ha annunciato il Cagliari Calcio comunicando di aver acquistato il diritto alle prestazioni sportive del calciatore rocchese che si trasferirà dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Classe 2002, Oristanio è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile nerazzurro in cui ha vinto i campionati under 16 e under 17.

Le caratteristiche

“Trequartista duttile, che può mettersi in mostra anche qualche metro più avanti o sulla corsia esterna d’attacco. Mancino di piede, è particolarmente abile negli inserimenti in area di rigore e nelle conclusioni dalla distanza, anche su calcio piazzato” così descrivono le sue doti sportive le testate che si occupano di calcio e di calcio mercato.

La carriera

Oristanio nell’estate del 2021 si è trasferito in Olanda dove ha giocato, preso in prestito dall’Inter, nel Volendam, nella Eredivise, la massima divisione calcistica olandese.

Da tempo si vociferava su un suo ritorno in Italia ed ora il Cagliari ne ha dato la conferma dando, al talento cilentano, il benvenuto nella squadra.

Il legame con Roccadaspide

A Roccadaspide i cittadini esultano per il traguardo di un giovane educato e rispettoso, conosciuto da tutti in paese e abilissimo nel calcio sin da quando era solo un bambino, talento di famiglia, probabilmente, visto che anche il sua papà, Rosario, nato nel 1965, è stato un calciatore giunto fino alla Serie C.