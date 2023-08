Fratelli d’Italia Alburni, ecco il nuovo coordinatore

È Rosario Cantalupo, consigliere comunale di minoranza nel Comune di Castelcivita, il nuovo coordinatore di zona “Monti Alburni” per Fratelli d’Italia. A renderlo noto il Commissario provinciale del partito, Alberico Gambino che nei giorni scorsi ha definito la nomina, su proposta del vice ministro Edmondo Cirielli.

Si va completando, quindi, lo scacchiere del partito di Giorgia Meloni nell’area sud della Provincia di Salerno.

Il messaggio

“Carissimo Rosario, su proposta del Vice Ministro on. Edmondo Cirielli, sono felice di comunicarti che ho provveduto a nominarti Coordinatore di zona Monti Alburni, sicuro che farai un eccellente lavoro di responsabilità per la crescita e il radicamento del partito sul territorio”. Questo il testo della nota inviata da Gambino.

“Ringrazio il Vice Ministro, on. Edmondo Cirielli – dichiara Rosario Cantalupo – per la fiducia accordatami proponendo il mio nome come responsabile FdI nella zona di mia competenza. Inoltre ringrazio il sen. Antonio Iannone, l’on. Imma Vietri, il commissario provinciale Alberigo Gambino e tutti i vertici di FdI”.