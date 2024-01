Focus Promozione: tonfo Ebolitana. Rallenta la Battipagliese

In una giornata condizionata anche dalle proibitive condizioni metereologiche, che stanno colpendo la nostra regione, le compagini della Piana del Sele rallentano la loro corsa.

Il punto

La Battipagliese raccoglie solo un pari e si fa superare in classifica dal Città di Campagna, vittorioso in casa contro la Temeraria. Le Zebrette restano in zona playoff, ma al 5 posto.

Sconfitta, invece, per l’Ebolitana che offre una ghiotta occasione all’Atletico San Gregorio di allungare in classifica.

Vertigine Ebolitana

L’Ebolitana finora ha sofferto negli scontri d’alta quota. Nella giornata di ieri è arrivata una sconfitta dal sapore amarissimo per i Biancazzurri, che continuano a faticare negli scontri diretti, come l’ultima volta contro l’Atletico San Gregorio.

Un risultato positivo avrebbe portato al sorpasso virtuale sui diretti concorrenti, i quali non hanno potuto disputare il match che li vedeva contrapposti all’Atletico Faiano a causa delle avverse condizioni metereologiche.

L’Ebolitana ha approcciato male la gara subendo la veemenza e le iniziative della Junior Stabia Friends. Succede tutto nella prima frazione. A sbloccare la sfida è Porzio. Poco dopo arriva anche il raddoppio su calcio di rigore di Farriciello.

Nella ripresa l’Ebolitana si desta e cerca in tutti i modi di accorciare le distanze, ma senza riuscire a trafiggere la porta difesa da Inserra: finisce 2 a 0 per la Junior Stabia, che accorcia la classifica e incalza l’Ebolitana dalla terza posizione. Tuttavia, è soprattutto quell’asterisco accanto alla classifica dell’Atletico San Gregorio a preoccupare, infatti, la prima della classe ora potrebbe allungare.

Solo pari per la Battipagliese

Nella terza giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone D, la Battipagliese non va oltre il pari contro il Sant’Egidio in un match condizionato tanto, troppo, da un fortissimo vento e da un terreno di gioco in pessime condizioni.

Di calcio, onestamente, se n’è visto pochissimo per tutti i novanta minuti dove l’agonismo l’ha fatta da padrone e le occasioni da rete sono latitate enormemente.

Sul finire di primo tempo un lampo della Battipagliese che su azione di calcio d’angolo trova, casualmente, un flipper in area di rigore con Benevento che mura sulla linea di porta una conclusione a botta sicura di Santese.

Ad inizio ripresa, invece, è il Sant’Egidio ad avere l’occasione per portarsi in vantaggio ma Crispino si incarta sul più bello e al momento di tirare in porta, completamente sguarnita, si fa recuperare da Verriola che sporca il pallone in calcio d’angolo. Un paio di conclusioni di Picaro, Mancino e Paciello ma poco altro da raccontare in un match condizionato tantissimo da fattori esterni, non imputabili ai ventidue in campo.

Risultati

Atletico San Gregorio-Atletico Faiano: rinviata

Real Palomonte-Pontecagnano: 3-4

Victoria Marra-Centro Storico Salerno: 1-3

Sanseverinese-San Valentino: 3-1

Sant’Egidio-Battipagliese: 0-0

Junior Stabia-Ebolitana: 2-0

Atletico Pagani-Agerola: 0-0

Campagna-Temeraria: 2-0

Classifica

Atletico San Gregorio 43*

Ebolitana 42

Virtus Stabia 39

Cittá di Campagna 39

Battipagliese 37

Agerola 33

Sanseverinese 29

Victoria Marra 28

Temeraria 22

Atletico Pagani 21

Sporting Pontecagnano 21

Sant’Egidio Calcio 19

Centro Storico Salerno 17

Atletico Faiano 13

Real Palomonte 5

San Valentino 1