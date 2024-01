Focus Promozione: vincono Ebolitana e Battipagliese

Con la seconda giornata in archivio, l’Ebolitana staziona a una sola lunghezza dall’Atletico San Gregorio e dal vertice del girone D. La Battipagliese dal canto suo va a stabilizzare la propria posizione in zona playoff. Le Zebrette sono in quarta posizione, a pari punti con il Città di Campagna, battuto e agguantato.

Ancora vittoria per l’Ebolitana

Ancora una vittoria netta per l’Ebolitana, che prosegue il suo testa a testa con l’Atletico San Gregorio. Dopo un primo tempo equilibrato, i Biancoazzurri trovano la rete del vantaggio e il raddoppio nella ripresa. A stappare il mach ci pensa Marrocco con un bel goal a premiare un’azione ottima di Spina. Poi è Totaro a chiudere il match con una giocata delle sue. Nella ripresa è venuta fuori la superiorità tecnica della compagine della Piana del Sele, che è riuscita a regolare il Victoria Marra senza troppi patemi.

La Battipagliese vince nel finale

Al 95’ la formazione bianconera fa suo il big match di giornata contro il Campagna e l’aggancia al terzo posto in classifica. Match winner di giornata è il capitano Mancino, autore della stoccata vincente in area di rigore ospite nell’ultimo dei cinque minuti di recupero. Il tutto al termine di una gara bellissima nel primo tempo, contratta nella ripresa.

Subito vantaggio della Battipagliese all’11: sfonda Santese sulla destra, cross basso e a rimorchio arriva Natella che di piatto supera Pergamena. Risposta veemente del Campagna quattro minuti dopo: Campione ruba

palla a centrocampo e con un lancio millimetrico trova D’Acunto che salta Serna e in diagonale batte Viscido. La Battipagliese, subito il colpo, prova a ridestarsi e crea due grandi occasioni con Natella su cui è provvidenziale Pergamena con i piedi a deviare in calcio d’angolo. Stessa sorte anche per il calcio di punizione calciato da Guerrera, su sponda Campagna, sulla cui traiettoria arrivano le mani di Viscido a mettere in corner. Sempre Pergamena respinge una sassata di Olmos dalla distanza.

La ripresa è più contratta con meno occasioni da rete. Quando le due squadre si stavano assestando sul risultato di parità è arrivata la conclusione di Mancino da dentro l’area di rigore con il destro al volo che ha gonfiato la rete e fatto esplodere di gioia il “Provenza” di Macchia.