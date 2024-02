Focus Promozione: assist della Battipagliese all’Ebolitana che aggancia la vetta

La Battipagliese ferma l’Atletico San Gregorio sullo 0 a 0 in trasferta fornendo un’occasione ai “cugini” dell’Ebolitana, che non se la fanno sfuggire agguantano la vetta a quota 48 punti con una vittoria più sofferta del previsto contro il Centro Storico Salerno. Ora le compagini sono appaiate, comandano i Leoni di San Gregorio in virtù del vantaggio nel match d’andata.

Il focus

Il girone D di Promozione Campania è un duello imprevedibile, con possibili inserimenti della Junior Stabia che continua la sua corsa vincendo di misura sul campo dello Sporting Pontecagnano.

Un’Ebolitana da rincorsa in rimonta

L’Ebolitana riesce a mettersi a pari punti con l’Atletico San Gregorio che non va oltre lo 0 a 0 contro la Battipagliese. I Biancoazzurri a scongiurano la possibilità di assistere a una fuga dei diretti concorrenti, come si era paventato dopo la sconfitta contro la Junior Stabia.

Contro il Centro Storico Salerno la pratica per i padroni di casa si complica nel primo tempo con una mischia in area grazie a Salerno che è il più lesto a insaccare. Sempre su calcio piazzato l’1 a 1 dell’Ebolitana con Pappalardo che chiude in tapin.

Nella ripresa ottimo ingresso di Spica, bravo a servire Marrocco che regala i tre punti ai suoi e fa 11 marcature in campionato.

Pari a reti bianche per la Battipagliese

Per la ventesima giornata del campionato di Promozione, girone D, la Battipagliese impatta sul campo della capolista Atletico San Gregorio con il punteggio di zero a zero. Le zebrette raccolgono il dodicesimo risultato consecutivo e continuano a mantenere invariata la propria posizione in zona play off ma masticano amaro per una gara condotta per tutti i novanta minuti ad altissimo livello. Fin dal primo minuto, infatti, la formazione di Jury Calabrese ha schiacciato i padroni di casa nella propria metà campo concedendo letteralmente le briciole. In contropiede sono letali Natella e Paciello con le conclusioni di entrambi nella prima frazione di gioco che non inquadrano lo specchio della porta per un non nulla. Su sponda opposta è bravo Viscido in due uscite basse e su un colpo di testa di Gullo nella ripresa ma per il resto è ordinaria amministrazione. Zebrette vicine al vantaggio anche nella ripresa con Dal miro Gaeto e ancora Paciello ma le conclusioni di entrambi fanno la barba al palo. Rimane, quindi, l’amaro in bocca per una partita condotta con caparbia e tenacia ma che poteva concludersi in ben altro modo. A fine gara l’applauso convinto dei tanti tifosi bianconeri giunti a Colliano nonostante il fasullo annuncio delle porte chiuse risultato, in realtà, un fake da parte della società di casa.

Classifica

Altetico San Gregorio 48

Ebolitana 48

Junior Stabia 45

Campagna 43

Battipagliese 41

Agerola 37

Victoria Marra 34

Sanseverinese 30

Temeraria 26

Atletico Pagani 21

Sporting Pontecagnano 21

Sant’Egidio 21

Centro Storico Salerno 17

Faiano 16

Real Palomonte 5

San Valentino 2

Risultati

Junior Stabia-Ponte Cagnano 1-0

Atletico Pagani-Temeraria 0-3

San Gregorio-Battipagliese 0-0

Real Palomonte- Agerola 0-8

Victoria Marra- Faiano 1-0

Sanseverinese-Campagna 1-1

Sant’Egidio-San Valentino 1-1

Ebolitana-Centro Storico Salerno 2-1