Felitto: sindaco e amministratori donano all’Ente la loro indennità

Un gesto di generosità per il bene dell’intera comunità, quello messo in atto dal sindaco e dagli amministratori comunali di Felitto, che hanno deciso di donare alle casse del comune la loro indennità.

L’iniziativa

I rappresentanti dell’ente hanno confermato la loro intenzione, già resa nota nei mesi scorsi in uno dei consigli comunali, durante la giunta comunale dell’otto novembre, a cui hanno partecipato il sindaco Carmine Casella, il vicesindaco Cosmo Sabatella e l’assessore Antonio Sabetta.

L’importo donato, che ammonta a 7.625,00 euro, sarà inserito nel fondo del bilancio di previsione 2024.

Affinché ció avvenga correttamente, è stato già dato mandato al responsabile dell’area amministrativa e al responsabile dell’area finanziaria del comune in modo che tutta la procedura burocratica possa essere espletata in breve tempo.

Entusiasmo tra i cittadini

La diffusione della notizia ha generato un’ondata di entusiasmo tra i cittadini, tanti gli abitanti di Felitto che hanno apprezzato la decisione adottata dal primo cittadino Casella e dagli amministratori locali.

Attraverso il lodevole gesto, gli amministratori, non solo hanno manifestato apertamente il loro profondo attaccamento al territorio, ma hanno dato il buon esempio a tutti sottolineando l’importanza di essere una comunità coesa, in cui ognuno, nel suo piccolo e in base alle sue possibilità, si può adoperare per contribuire attivamente alla crescita collettiva.