Ecco il ricco programma degli eventi di agosto a Roscigno

Un programma pieno di eventi tra cultura, arte, sport, musica, tradizione popolare e divertimento quello che per il mese di Agosto propongono Comune di Roscigno, Pro Loco Roscigno Vecchia, Associazione cinofila Team Monte Pruno, Banca Monte Pruno e le associazioni Terra Mia e Terra Cilento.

Tre gli eventi spalmati in più serate: fino al 27 agosto in Piazza Silvio Resciniti a Roscigno Nuova dalle 19 alle 20 Sport e Salute; dal 5 al 12 agosto il Campo Estivo 2023 “Ritroviamoci in Piazza” dalle 9 alle 12:30 sempre in piazza Silvio Resciniti e dal 17 al 26 agosto “EuAct – Il Ritiro” residenza artistica di alta formazione teatrale nel suggestivo borgo di Roscigno Vecchia.

Il programma

Venerdì 4 agosto e domenica 6 agosto Roscigno Vecchia Fest con la serata musicale a cura di MGM101, mentre il 18 agosto lo stesso evento vedrà la partecipazione di Daniele Di Martino a partire dalle 22 e da mezzanotte Nicola Fierro e Domenico Fontana.

Sabato 5 agosto alle 18:30 Terra Cilento organizzerà a Roscigno Vecchia “Roscigno racconta”. Seguirà la serata musicale con gli Harmonya.

Sempre a Roscigno Vecchia giovedì 17 agosto la serata organizzata dal Forum dei Giovani a partire dalle 23, ed il 19 agosto dalle 20 “La compagnia del mistero”.

Ricco anche il panel di eventi a Roscigno nuova

Ricco anche il panel di eventi a Roscigno nuova. Giovedì 10 agosto serata interculturale “Aggiungi un posto a tavola” alle 20:30 in piazza Silvio Resciniti con la musica dei New Sound Generation. Venerdì 11 agosto nel campetto di via Papa Luciani il torneo di calcetto “Trofeo Monte Pruno”, “Memorial Tonino Resciniti” e “Memorial Biagio Risi”. Alle 20:30 Asparago selvatico e cavatello e serata musicale con il gruppo Sound Ladies. Quest’ultimo evento verrà replicato sabato 12 agosto con la serata musicale a cura di Enzo Ricciardi.

Il 13-14-15-16 e 17 agosto in Piazza Resciniti il Pizza Village con musica e tanti stands gastronomici. Mercoledì 16 agosto Festa di San Rocco con il concerto bandistico “Città di Conversano – G.Ligonzo” e lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

Sabato 26 agosto la serata teatrale del ritiro per attori EuAct a partire dalle 21 al ristorante Imperial.