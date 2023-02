Ecco come preparare un polpettone squisito e delizioso con pochi ingredienti

Il polpettone è una ricetta che non conosce stagioni e che, da sempre, ha saputo conquistare i palati di grandi e piccini. A partire dai più semplici ingredienti, esso riesce a trasformare un pasto in un’esperienza culinaria da ricordare! In questo articolo esamineremo come preparare un polpettone delizioso e soddisfacente, così da poterlo gustare in ogni momento dell’anno.

Ingredienti

Il polpettone è una deliziosa ricetta adatta a tutta la famiglia. Si tratta, nella sua versione più semplice, di una pietanza a base di carne macinata, uova, pane raffermo e formaggio, arricchita da verdure e aromi. Per preparare un polpettone davvero saporito, è necessario avere a disposizione una buona selezione di ingredienti. Per la base, si utilizza carne macinata di manzo o di maiale, oppure entrambi i tipi in parti uguali. Inoltre, sono necessarie due uova grandi, alcuni cucchiai di pangrattato o mollica di pane raffermo sbriciolata, grana grattugiato o altro formaggio a scelta, cipolle tritate finemente, sedano e carote tagliate a dadini, prezzemolo tritato, sale e pepe q. b.. Per arricchire ulteriormente il sapore del polpettone possono essere aggiunti anche spezie come rosmarino, alloro e salvia.

Procedimento passo-passo per preparare il polpettone

Per iniziare a preparare il polpettone è opportuno mettere in ammollo il pane raffermo in acqua tiepida per circa 10 minuti. Successivamente si può procedere con la preparazione della carne macinata: mescolare insieme la carne con le uova, pangrattato o mollica di pane raffermo strizzata e sbriciolata e il formaggio grattugiato; aggiungere poi le verdure tritate finemente e le spezie scelte. Amalgamare bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto.

Infine prendere l’impasto con le mani umide d’acqua e dargli la forma tondeggiante della classica polpetta; appoggiarla poi su un foglio di carta forno o direttamente sulla teglia da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti.

Come conservare il polpettone

Una volta cotto, è consigliabile lasciar raffreddare completamente il polpettone prima di conservarlo in frigorifero in un contenitore ermetico. Se si desidera conservarlo più a lungo si può anche surgelarlo, dopo averlo avvolto in fogli di alluminio oppure all’interno di sacchetti per alimenti freezer-friendly.

Come servire il polpettone

Il polpettone può essere servito sia caldo che freddo ed è ideale come secondo piatto da condividere con amici o parenti in occasione di pranzi e cene speciali. Al momento di servire il piatto occorre ricordarsi di togliere l’eventuale carta forno o alluminio usati durante la cottura ed eventualmente scaldare brevemente il polpettone nel caso in cui si fosse deciso di servirlo freddo.

Contorni da abbinare al polpettone

Il polpettone è un piatto versatile che si presta ad essere abbinato a diversi contorni: patate al forno, patate lesse o anche risotti di vario tipo sono perfetti da accompagnare a questa ricetta tradizionale italiana. Si possono anche inserire nell’abbinamento alcune verdure come cavolfiori arrostiti o zucchine grigliate così da rendere più equilibrato l’apporto nutritivo del pasto complessivo.

Altri consigli utili

Gli ingredienti della ricetta possono essere personalizzati secondo i propri gusti personali: si possono ad esempio aggiungere all’impasto olive snocciolate o funghi spellati e tritati finemente; oppure variare il formaggio usato come condimento (ad esempio provolone o stracchino). Si consiglia infine di non abusare con le quantità degli ingredienti utilizzati per evitare che il polpettone risulti troppo asciutto durante la cottura in forno: è importante quindi non ridurre troppo le quantità delle uova rispetto alle proporzioni indicate nella ricetta tradizionale.

Il polpettone è un piatto delizioso che può essere gustato in qualsiasi momento e in ogni occasione. Dal momento che può essere preparato con ingredienti di base, è anche un’ottima opzione per chi ha un budget limitato. Inoltre, la ricetta è semplice da seguire e richiede pochi passaggi. Quindi, non c’è motivo di non provare a preparare questa prelibatezza deliziosa.