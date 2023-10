Eccellenza: al via la quinta giornata. Impegni casalinghi per Agropoli e Calpazio

L’Agropoli alla ricerca della prima vittoria stagionale, domenica alle 15:30 ospiterà il Buccino Volcei, compagine che ha trovato la prima vittoria stagionale nell’ultimo turno di campionato disputato.

I delfini dovranno fare a meno del loro attaccante principale, Corado, infortunatosi contro il Giffoni, una forte contusione alla costola che lo terra fuori per almeno un mese, i ragazzi di Mister Ambrosino nonostante le difficoltà proveranno a portare a casa i tre punti.

Calpazio contro fanalino di coda Faiano

La Calpazio vuole continuare a stupire, nonostante l’infortunio del bomber Margiotta, i capaccessi tenteranno di mettere altri tre punti in tasca contro il fanalino di coda Faiano, squadra che ancora non ha trovato un punto in questa stagione. Impegno sulla carta semplice, ma nel calcio mai dire mai.

Sapri a caccia di riscatto a Solofra

Il Sapri dopo la prima sconfitta stagionale andrà sul campo del Citta di Solofra alla ricerca del riscatto, impegno che si preannuncia abbordabile per i ragazzi di mister Graziani.