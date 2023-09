L’Agropoli non va oltre il pari a Giffoni, il match

Nella quarta Giornata del Campionato di Eccellenza Campania Girone B, termina 1-1, la sfida tra Giffoni Sei Casali e Us Agropoli. La squadra di mister Ambrosino, dopo aver rinforzato la rosa in settimana, scende in campo a Giffoni con l’innesco del nuovo acquisto Calvanese, ma la partita si mette subito in salita per i delfini al 7’ arriva la rete del vantaggio dei padroni di casa con D’Acierno.

L’Agropoli prova subito a reagire

I tentativi dei delfini si infrangono sulla traversa, termina così la prima frazione con il risultato di 1-0 per il Giffoni.

Nella ripresa l’Agropoli entra con un altro piglio in campo e i risultati si vedono, al 72’ arriva la rete del pareggio da parte del bomber dei delfini Corado, il più lesto a ribadire in rete un pallone nell’arietta piccola di rigore.

Il Giffoni si difende

L’Agropoli prova a vincere la partita, tentando il tutto per tutto, ma il Giffoni Sei Casali, si difende con ordine subendo poco, provando anche qualche sortita offensiva in contropiede.

Il risultato non cambia, termina così per 1-1 l’incontro tra le due compagini, con l’Agropoli che ottime così il primo punto in questa stagione.