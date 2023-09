Calcio, l’U.S. Agropoli presenta l’allenatore Salvatore Ambrosino

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 ha ufficializzato la firma del contratto con il nuovo allenatore, mister Salvatore Ambrosino, ex tecnico dell’Ercolanese. La presentazione ufficiale del mister e del suo vice, Marco Ciardiello, è avvenuta oggi, in una conferenza stampa c.

Una sfida in una situazione caotica

Ambrosino si trova ad affrontare una sfida impegnativa, poiché la società è stata costituita solo poche settimane fa, e la squadra deve essere costruita in tempi brevissimi. Nonostante le difficoltà, il tecnico di Pozzuoli ha dimostrato di non essere spaventato dalla situazione. Nelle sue prime parole alla stampa, ha dichiarato: “Sono onorato ed orgoglioso della proposta che mi ha fatto l’Agropoli. Ho trovato una società che, sebbene in grave ritardo, ha dimostrato con i fatti di voler costruire qualcosa di importante.”

L’impegno della nuova squadra

Ambrosino è consapevole delle sfide che lo aspettano, soprattutto nella costruzione della squadra e nell’organizzazione generale. Tuttavia, ha assicurato che lui e il suo staff metteranno tutto il loro impegno: “Ci sono difficoltà nella costruzione della squadra, nell’organizzazione, nell’amalgama, ma siamo qui per questo. Noi ci metteremo il cuore perché Agropoli come città e come storia calcistica lo merita.”

L’imminente sfida e il modulo

La nuova formazione cilentana si prepara per il secondo turno di campionato, a Sant’Antonio Abate. Ambrosino ha rivelato che sta lavorando su un modulo 4-3-3, ma ha sottolineato che molto dipenderà dalla disponibilità dei giocatori: “Inizialmente dovremo lavorare su principi di gioco, mentalità, senso di appartenenza, perché oggi è difficile anche fare mercato. È innegabile che partiamo con almeno quaranta giorni di ritardo.”

Nuovi innesti in arrivo

Nella conferenza stampa, è stato annunciato l’arrivo del difensore casertano Filippo Romanelli, con esperienze pregresse nelle squadre di Gelbison e Santa Maria, nonché una stagione divisa tra Team Nuova Florida e Castrovillari. Romanelli ha dichiarato: “Sono contento di essere qui, la dirigenza mi ha fortemente voluto, e così ho deciso di scendere di categoria per la prima volta. Ora devo solo recuperare la forma fisica.”

Prospettive future

La società ha assicurato ulteriori innesti durante la settimana, e la formazione potrebbe essere completa tra dieci giorni, quando arriverà allo stadio “Guariglia” la corazzata sarnese.