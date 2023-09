Eccellenza: ecco il calendario del girone B. Esordio casalingo per Agropoli e Calpazio

È terminata l’attesa per i calendari del campionato di Eccellenza girone B che prenderà il via ufficialmente nel weekend tra il 9 e il 10 settembre. A Castellammare di Stabia, presso lo Yacht club, la presentazione da parte della Lnd. Grande attesa per Sapri, Buccino, Calpazio e Agropoli. Ad incrementare il numero di cilentani presenti anche il neo presidente del Costa d’Amalfi, l’agropolese Nicola Savino, giunto a Castellammare con il ds Gianfranco Forte.

Il calendario

I delfini esordiranno in casa contro il Salernum Baronissi; prima trasferta a Sant’Antonio Abate alla seconda giornata. Subito Calpazio – Buccino, mentre il Sapri esordirà contro la Virtus Avellino. La formazione del Golfo alla seconda giornata riceverà in casa la Calpazio. Ultima giornata in trasferta per Sapri in quel di Scafati e Agropoli a Solofra. La Calpazio, invece, riceverà il Giffoni Sei Casali. Il campionato terminerà il 28 aprile. Alla sesta giornata il derby Sapri – Agropoli. Quello tra la Calpazio e i delfini è alla quattordicesima (andata a Capaccio).

Agropoli in attesa di certezze

Prima del campionato per l’Agropoli è necessario pensare al futuro societario. Nonostante i tentativi di far fallire ogni trattativa messe in pratica negli ultimi giorni, è stato formato un gruppo di imprenditori che porterà avanti la squadra con l’intento di avviare un progetto ambizioso. Nicola Volpe resterà il presidente. Già in settimana si potrebbe conoscere il nome del nuovo allenatore.