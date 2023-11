Eboli: Lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale. Sulla salita per l’ospedale sarà realizzata una corsia gialla preferenziale per le ambulanze

Sistemazione di segnaletica orizzontale e verticale, apposizione di nuovi dossi artificiali, rimozione dei segnali usurati e potenziamento della sicurezza stradale.

Dopo i sopralluoghi effettuati dai vigili urbani del capitano Mario Dura e dopo riunioni ed incontri con i residenti e i commercianti di Corso Garibaldi e Corso Umberto I, prendono il via alcuni lavori per garantire la sicurezza per la circolazione veicolare e il transito dei pedoni in città.

In particolare, dopo i controlli da parte del personale della Polizia Municipale e del settore Manutenzione, è stato deciso di installare dossi in alcune zone nevralgiche della città per diminuire la velocità dei veicoli in transito come a Corso Garibaldi dove quelli presenti sono usurati.

Saranno poi rifatte le strisce pedonali dove logorate dall’uso e installata nuova segnaletica nelle strade più trafficate.

Le dichiarazioni

«Si tratta di piccoli interventi necessari con il trascorrere del tempo e con le nuove esigenze determinate dall’aumento del traffico cittadino. – ha spiegato l’Assessore al ramo Antonio Corsetto – per offrire una migliore vivibilità e maggiore sicurezza. A seguito di incontri con residenti e commercianti è stata decisa l’installazione di dossi a Corso Garibaldi e Corso Umberto I e paletti dissuasori che possano mettere in condizioni di sicurezza il transito pedonale».

Una somma consistente, che il Comune di Eboli ha destinato alla tutela dei cittadini, (come previsto dall’art. 208 del codice della strada), per viabilità e sicurezza stradale.

La novità

«Sarà realizzata una corsia gialla preferenziale per le ambulanze che si dirigono verso l’ospedale, nella salita sul lato sinistro, mentre la corsia destra sarà riservata a coloro che devono recarsi presso il parcheggio del nosocomio Ebolitano».