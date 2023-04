Eboli: La segnaletica stradale si rifà il look nelle zone periferiche

Prende il via il rifacimento della segnaletica stradale in alcune zone periferiche del Comune e nella frazione di Santa Cecilia. Dal 3 al 5 aprile, infatti, la ditta esecutrice dei lavori effettuerà le opere previste. È stata pertanto emanata una ordinanza dal comandante della Polizia Municipale Mario Dura di divieto di sosta e fermata per il tempo necessario ad effettuare i lavori in ciascuna strada.

Disagi alla circolazione

In particola il divieto è istituito dalle ore 7 alle ore 18 per il 3 aprile in via Socrate, dall’intersezione con via Seneca fino a quella con via Don Dossetti, in via Virgilio, dall’intersezione con via Della Piana fino a quella con via Democrito.

Per il 4 aprile, medesimo orario in via Democrito, Orazio, Marco Aurelio e Seneca, nonché in via Virgilio da via Democrito fino a via Marco Aurelio, e in viale Eburum.

Per il giorno 5 aprile, infine, in via della Bonifica (dal civico 8 al 18), via Talete e via Don Dossetti.

I lavori

Si tratta di un investimento di circa 9mila euro che era stato inserito nel programma per le periferie cittadine con l’impegno particolare del Sindaco Mario Conte, dell’Assessore Antonio Corsetto e dei consiglieri di “Uniti per il territorio” Vito Maratea, Sara Costantino e Cosimo Massa.