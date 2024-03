Eboli: incontro tra il Presidente Busillo e il Ministro Fratin

Un appuntamento quello di sabato presso l'aula magna dell'Istituto d'Istruzione Superiore Matteo Fortunato di Eboli, con il convegno sui cambiamenti climatici promosso e fortemente voluto dal Presidente del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele Vito Busillo, che ha calamitato l'attenzione di decine di persone, istituzioni e rappresentanti politici e imprenditori del territorio.

L'appuntamento

Un appuntamento cui hanno preso parte addetti ai lavori e forze politiche.

Ad accogliere il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, accompagnato dagli europarlamentari Fulvio Martusciello e Isabella Adinolfi oltre al Presidente Busillo, il Sindaco di Eboli Mario Conte, i rappresentanti locali di Forza Italia con il coordinatore Michele Melillo e il consigliere comunale Giuseppe Norma.

Legami istituzionali che Forza Italia ha ben saldi con le istituzioni nazionali e che all'occorrenza chiama in causa quando si tratta di Eboli e di territorio così come è già avvenuto anche per la questione legata alla sanità pubblica e alle sorti dell'ospedale Maria Santissima dell'Addolorata.

Le dichiarazioni

«Si è trattato di un importante momento di confronto e discussione e nel ringraziare il partito tutto e il Presidente Vito Busillo colgo l'occasione per ribadire l'impegno sul territorio del nostro gruppo politico a sostengo e a supporto delle attività imprenditoriali che sono il fiore all'occhiello della Piana del Sele», ha detto il consigliere comunale Giuseppe Norma.

Il Ministro ha vietato diverse aziende del territorio.