Eboli: il Giudice di Pace rischia la chiusura e il trasferimento a Salerno. Criticità anche per il Nido comunale

Carenza di personale, immobilismo da parte dell’amministrazione comunale e anche il Giudice di Pace rischia di chiudere le sue porte e di essere accorpato e trasferito presso il Tribunale di Salerno. La carenza di personale più volte sottolineata dalle sigle sindacali e la cronica situazione di affanno per il lavoro da svolgere con personale ridotto all’osso fa tornare attuale la questione che, mai come in questo periodo è davvero allarmante.

“I funzionari che svolgono servizio presso il Giudice di Pace, dopo due pensionamenti dell’ultimo periodo e una quiescenza che sarà formalizzata a breve, non potranno più assolvere alla mole di lavoro che quell’ufficio richiede – spiega Francesco Mandia della Cisl – Il Giudice di Pace si svuoterà perché i pochi colleghi rimasti faranno richiesta di rientro in Comune e senza concorsi e nuove assunzioni non ci sarà mai personale a sufficienza per garantire servizi al cittadino”.

Stessa situazione di disagio si sta verificando presso il Nido Comunale

Un servizio d’eccellenza che è stato fiore all’occhiello per le Politiche scolastiche della città di Eboli e che però rischia di chiudere per via della carenza di personale. “Il sevizio per garantire il funzionamento dell’asilo nido necessita di personale qualificato e nuovi dipendenti. Il Comune non ha più figure da poter dedicare a questo servizio e non bastano le mobilità e i comandi, il Comune di Eboli ha bisogno di espletare concorsi altrimenti non si risolverà mai questa carenza di personale e sarà sempre più scadente il servizio che si offre agli utenti”, spiega Mandia che non vuol fare polemica sterile ma suggerire alla politica al governo della città soluzioni. Se si continua a ricercare solo figure dirigenziali l’Ente non avrà più dipendenti a cui affidare mansioni varie ma ci saranno solo figure apicali.