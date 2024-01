Eboli: aperte le iscrizioni per il micronido, ecco tutte le info utili

Quello del Micronido è un servizio educativo per la prima infanzia, riservato prioritariamente alle famiglie con bambini in lista d’attesa, presenti nella graduatoria vigente per il servizio Asilo Nido comunale, che abbiano compiuto i 12 (dodici) mesi d’età e non superato i 36 (trentasei) mesi d’età alla data del 31 dicembre 2023. I genitori interessati dovranno far pervenire apposita istanza di iscrizione entro e non oltre le ore 12.00 del 22 gennaio 2024. «Si tratta di un servizio in più sul quale puntiamo molto e che intendiamo ampliare appena possibile. Per il momento abbiamo 20 posti e 4 mesi di durata grazie al finanziamento ottenuto. – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Katia Cennamo – Ma puntiamo a migliorare per il prossimo anno soprattutto se avremo riscontri positivi. Per le famiglie i cui genitori lavorano entrambi il micronido è un servizio importante che si aggiunge all’asilo nido comunale. Eboli, rispetto ad altri comuni della provincia offre già servizi abbastanza ampi in tal senso, sicuramente intendiamo fare di più».

Le info utili

Per tutte le informazioni necessarie si può consultare il sito web del Comune di Eboli, www.comune.eboli.sa.it Il servizio garantisce l’accoglienza e la cura del bambino, rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Ecco dove sarà ubicato

Il Micronido sarà ubicato nei locali di proprietà comunale siti presso la Scuola Materna Longobardi, in via Walter Tobagi, e avrà una disponibilità di posti per 20 utenti.