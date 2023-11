Eboli: al CineTeatro Italia dieci spettacoli per una stagione teatrale entusiasmante e oltre le aspettative

Tutto pronto in via Umberto Nobile a Eboli per la Stagione teatrale 2023/2024 del CineTeatroItalia che, nell’ambito de Le Stagioni del Teatro Pubblico Campano, propone ad un pubblico che anche per questa edizione si riconferma essere quello delle grandi occasioni, un calendario di appuntamenti davvero molto singolare.

Al via martedì 14 novembre

Si parte martedì 14 novembre con Paolo Caiazzo e il lavoro “Separati ma non troppo”, si prosegue martedì 28 novembre con “Napoletana”, lo spettacolo musicale di Enzo Avitabile, il 12 dicembre l’appuntamento è con Enzo De Caro, Nunzia Schiano in “L’avaro immaginario” tratto da Moliere/P.L. De Filippo, il 16 gennaio invece in scena torna Maurizio Casagrande con “Il viaggio del papà” da lui scritto e diretto.

Continua il programma degli eventi

Martedì 30 gennaio Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra saranno gli interpreti di “Mettici la mano” il 20 febbraio, invece, lo spettacolo di Paolo Belli “Pur di Far commedia” intratterrà il pubblico. Martedì 5 marzo Massimo De Matteo, Giovanni Allocca, Angela De Matteo portano in scena “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta e martedì 19 marzo, Francesco Paolantoni con “IO…Tello o…io!”.

Otto spettacoli in abbonamento e due, in aggiunta, che andranno a completare la rassegna. Martedì 19 dicembre Carlo Buccirosso porta in scena il suo lavoro “Il vedovo allegro” e il 9 aprile Peppe Iodice con lo spettacolo “So’ Pep”.

Il direttore Vito Bufano

A lavoro ormai già da diversi mesi il direttore del CineTeatroItalia Vito Bufano che, nonostante tutto, continua a mantenere sempre alta l’attenzione sull’offerta teatrale da offrire ai propri affezionati fruitori e che, soprattutto, negli anni ha trasformato il Teatro di Eboli nel fiore all’occhiello dei teatri salernitani.