Sala Consilina: il teatro come bagaglio culturale. Prende il via la nuova stagione teatrale

Si avvicina la data del primo spettacolo della nuova stagione del teatro comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina e giovedì 16 novembre si alzerà il sipario della stagione 2023/2024 curata dal Teatro Pubblico Campano con lo spettacolo “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, un omaggio a Lina Wertmuller con la regia di Marcello Cotugno e che vedrà sul palcoscenico Giuseppe Zeno ed Euridice Axen.

Il grande successo

Il grande successo dell’originale cinematografico risiede nella sua capacità di assorbire lo spirito di un’epoca, di raccontare i contrasti sociali e politici con caparbia ironia, mettendo a nudo un intero sistema di pensiero nel quale il pubblico si è riconosciuto. All’epoca in cui il film fu fatto, la prima metà degli anni ʹ70 e precisamente il 1974 l’Italia era spaccata in due dalle forze estremiste dei comunisti e dei gruppi di destra.

Il film

La forza del film è rappresentata dallo sguardo esterno e disincantato ma allo stesso ironico, grottesco e umoristico, con cui la regista Lina Wertmuller ha evidenziato grandi contrapposizioni sociali: un nord industrializzato rispetto a un sud povero e sfruttato; una visione comunista messa accanto a un concreto spirito capitalista ambizioso di ricchezza.

Tutto questo è incarnato nei due protagonisti della storia: il marinaio siciliano Gennarino Carunchio e la bella milanese Raffaella Pavoni Lanzetti. I due sono travolti dal destino e per ironia della sorte si trovano naufraghi su un’isola deserta, una terra desolata che non ha nulla da offrire. È proprio qui, sull’isola, un luogo lontano dal mondo civilizzato, dagli stereotipi culturali, dalle barriere sociali, dove la natura impone le sue regole, che i due dispersi trovano inaspettatamente l’amore l’uno per l’altro.

Intanto continua la campagna abbonamenti che ha raggiunto quasi quota 300 con un notevole incremento rispetto alla scorsa stagione.