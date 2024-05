Ponte Massavetere: in Prefettura a Salerno al riunione del tavolo tecnico richiesto dal sindaco di Caggiano

Si è svolto l’incontro richiesto dal sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, riguardo alle problematiche riscontrate sul ponte Massavetere sulla SS19ter, Dorsale Aulettese. Il sindaco aveva chiesto al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, di convocare un tavolo tecnico in Prefettura, per discutere di una serie di problematiche tra cui la violazione di passaggio di mezzi pesanti sula struttura oggetto di importanti interventi. Il Prefetto aveva confermato che la riunione sarebbe avvenuta a breve durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza di Sala Consilina.

Il prefetto

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, insieme al suo Vicario, Silvana D’Agostino, hanno dimostrato attenzione verso le richieste del Comune di Caggiano e si sono impegnati a emettere un’ordinanza specifica per affrontare i problemi sul ponte. Questa ordinanza prevedrà limitazioni e deroghe sui limiti di peso per i veicoli, con un aumento dei controlli da parte delle Forze dell’ordine per garantire il rispetto delle normative. Inoltre, verrà valutata l’installazione di telecamere di videosorveglianza per monitorare costantemente l’apertura e la sicurezza dei ponti Massavetere e Calabri, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini che utilizzano quella strada.

La collaborazione tra Prefettura e Comune

La collaborazione tra la Prefettura di Salerno e il Comune di Caggiano sarà fondamentale per monitorare e accelerare i lavori di messa in sicurezza della SS19ter, con l’obiettivo di garantire una viabilità sicura ed efficiente e risolvere le difficoltà che hanno arrecato disagi alla comunità locale. Alla riunione hanno partecipato, oltre al Sindaco di Caggiano, i rappresentanti provinciali di Polizia Stradale, Carabinieri, Questura, Vigili del Fuoco e Anas.