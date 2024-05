Eboli: “Il teatro della Luna” presenta “Un Giudice”. Appuntamento al Moa il 18 maggio

Torna il teatro al Moa e torna Il Teatro della Luna la rassegna che sta coinvolgendo decine di persone e appassionati di settore. E sabato 18 maggio con inizio alle ore 21.00 con lo spettacolo “Un Giudice”, regia di Carmen Maria Amoroso e testo di Francesca Amoroso.

Appuntamento al Moa

C’è attesa per l’appuntamento teatrale che è inserito nel più ampio progetto ideato e curato dall’Associazione Mo’ Art, presso il MOA Museum of Operation Avalanche di Eboli, con la direzione artistica di Luigi Nobile e tutto il suo staff e gruppo di collaboratori.

Lo spettacolo

Cosa succede alla memoria, dopo un trauma? In che modo si intrecciano i ricordi con l’amnesia, come si ricostruiscono? Sono reali?

Una madre di fronte ad un giudice e alla sua coscienza. Risponde di colpe forse non sue ma che si attribuisce. Indaga il rapporto con un figlio che non c’è più o che non c’è mai stato, dialogando con parti di sé che non riconosce.

Come si declina il rapporto con se stessi e con la realtà, quando la percezione diventa alterata? Si può convivere con un nemico che nasce e manipola da dentro o si è destinati a morire insieme?

Chi è il manipolato e chi è il manipolatore e cosa succede quando queste due figure risiedono nella stessa persona?

Lo spettatore resterà affascinato e coinvolto in un lavoro teatrale che saprà donare emozioni e restituire grande partecipazione.