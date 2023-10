Eboli: affidamento temporaneo del servizio mensa, la parola al Sindaco Conte

Sono in corso le procedure per l’affidamento temporaneo del servizio Mensa Scolastica nelle more dell’espletamento di una nuova gara che garantirà la continuità per i prossimi tre anni. Il servizio sarà quindi adeguato sia al Nuovo codice degli appalti che alle norme di qualità e sicurezza di somministrazione degli alimenti. Il trasferimento della funzionaria precedentemente addetta all’area ha determinato un accorpamento di funzioni, ma in ogni caso anche per quest’anno la Mensa partirà entro la fine di ottobre. Quanto alla qualità dei pasti lo scorso anno scolastico agli uffici è pervenuta una sola contestazione scritta, notificata all’azienda affidataria che, oltre ad aver subito una penale, ha immediatamente provveduto a porvi rimedio.

Le info utili

Eventuali contestazioni quindi vanno inoltrate in forma scritta e ufficiale perché gli uffici competenti possano prendere immediati provvedimenti.

«Parlare di mortificazione della figura della donna relativamente al servizio della mensa – ha dichiarato il Sindaco Mario Conte – in realtà inquadra la donna proprio in un archetipo sociale e culturale che si afferma di voler superare».