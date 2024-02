“Detto tra Noi” in compagnia di Gianfranco Bruno, scaldapubblico dei maggiori show della tv italiana

Torna un nuovo appuntamento di “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Il format va in onda tutti i giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it Ospite della puntata il cilentano Gianfranco Bruno. Animatore e scalda pubblico nei più importanti show della televisione italiano, da poco tornato dalla Città dei fiori in occasione del Festival di Sanremo, dove ha lavorato per animare la galleria, ci ha raccontato della passione che nutre per il suo lavoro e qualche aneddoto “dietro le quinte”.

Ampia pagina dedicata all’amicizia con l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo il 22 febbraio del 2021. Gianfranco aveva portato Luca nel Cilento per fargli visitare le bellezze cilentane e lui stesso se ne era innamorato. Non perdete la puntata in onda questa sera.