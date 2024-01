Dal Cilento alle discoteche di tutta Italia: Gigi D’Agostino torna live

Gigi D’Agostino si esibirà il 9 febbraio sul palco della Costa Crociere, regalando finalmente al suo immenso pubblico l’ambito ritorno dopo la malattia che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Da Sanremo al ritorno ai live

Ma questa sarebbe solo la prima tappa del suo ritorno. Sembrerebbe infatti che l’esibizione a Sanremo sia la data zero di un nuovo tour, che già conta un altro appuntamento nell’agenda del DJ originario di Prignano Cilento.

L’annuncio del concerto in Austria

Pochissime ore fa, è apparso sui social l’annuncio del concerto che Gigi terrà il 4 ottobre 2024 a Graz, in Austria, dove il musicista si è già esibito in passato. La location scelta è lo Stadthalle, l’avveniristico municipio che ospita numerosi eventi importanti.

Le prevendite e l’entusiasmo dei fan

Le prevendite per il concerto in Austria stanno andando a ruba, soprattutto tra i membri dei fan club più fedeli che hanno avuto l’informazione in anticipo. Dopo tre anni di silenzio quasi totale e reclusione dovuta a una grave malattia, sembra che Gigi stia meglio e sia in grado di programmare nuove esibizioni, come quella a Sanremo e quella austriaca.

La speranza di un mini tour in Italia

Dal Cilento, terra d’origine dei genitori, sperano che l’esibizione a Sanremo e il concerto in Austria siano solo l’inizio di un mini tour che lo porterà anche in Italia, magari anche nelle discoteche del territorio

L’entusiasmo dell’Italia per il ritorno di Gigi D’Agostino

Intanto, l’Italia è pronta per l’atteso ritorno di Gigi D’Agostino, che al momento passerà attraverso la televisione, il Festival di Sanremo e la Costa Crociere, scelta da Amadeus per l’esibizione dei DJ più famosi, tra cui Tedua, Bob Sinclar, Bresh e l’amato Gigi. Le prenotazioni per la crociera dei sogni sono fioccate, con molti fan che hanno prenotato immediatamente dopo aver ricevuto la notizia.