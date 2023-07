Il consigliere comunale di minoranza del comune di Perdifumo, Rosaria Malandrino, ha fatto il punto sulla crisi politica che interessa il paese dopo la mancata approvazione degli atti propedeutici al bilancio e dello stesso bilancio preventivo. Il sindaco Vincenzo Paolillo potrà provare a ricompattare i suoi e a riportare in consiglio gli atti per l’approvazione, in caso contrario c’è il rischio del commissariamento dell’Ente.