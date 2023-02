Costa San Giovanni abbandonata al degrado, proteste ad Eboli: i cittadini insorgono

“Dallo scorso 5 novembre la nostra zona è letteralmente al buio. La pubblica illuminazione non è funzionante e viviamo in uno stato di abbandono indecoroso con tutte le conseguenze legate anche alla scarsa sicurezza e all’abbandono indiscriminato dei rifiuti” – queste le proteste dei cittadini sul territorio comunale di Eboli.

Il degrado, ecco le denunce in Città

Non è una polemica ma il grido d’allarme di un residente che, facendosi portavoce delle richieste avanzate anche da altri abitanti della zona, chiede l’intervento degli organi comunali preposti.

“Abbiamo contattato un assessore per segnalare i problemi di Costa San Giovanni. Gli abbiamo spiegato le problematiche, gli abbiamo chiesto di intervenire e di restituire dignità a questa zona collinare che negli ultimi mesi è caduta in un degrado e in un abbandono mai visto prima.

Abbiamo chiesto anche una bonifica ambientale delle micro discariche disseminate ai bordi della strada – trasformata di sera in parco dell’amore – ma niente. Non è intervenuto nessuno. Inoltre – aggiunge il portavoce dei residenti – dallo scorso mese di novembre tutta la zona non è servita dalla pubblica illuminazione.

Ci sarà sicuramente qualche problema che deve essere risolto ma deve intervenire chi di competenza. Molto spesso ci siamo adoperati noi per ripulire il bordo strada, qui vengono da altre zone ad abbandonare rifiuti di ogni genere”.

I cittadini chiedono interventi immediati

